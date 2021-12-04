Главный тренер Динамо Мирча Луческу не оставил без ответа информацию о возможной работе во главе сборной Румынии.

"Я среди кандидатов на должность главного тренера сборной Румынии? Уже 25-30 лет одно и то же из года в год. Уже привык к этому. Журналисты должны продавать свои газеты, потому и пишут", – лаконично ответил Луческу в эфире УПЛ Online.

Луческу – среди претендентов на тренерское кресло сборной Румынии

Отметим, что 30 ноября завершился контракт Мирела Редоя со сборной Румынии. Тамошняя федерация футбола уже приступила к поискам преемника, а ее вице-президент Аурел Цикляну назвал 12 кандидатов на вакантное место, среди которых оказался Мирча Луческу и его сын Разван.

Напомним, у Мирча Луческу уже был опыт тренерской работы в сборной Румынии – в течение 1981-1986 годов. Контракт 76-летнего специалиста с Динамо рассчитан до лета 2024 года.

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