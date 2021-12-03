"Мені це здається правильним вибором, тому що Мессі зіграв визначальну роль у перемозі на Кубку Америки, сильнішому змаганні, ніж чемпіонат Європи. Подумайте про щільність там великих гравців з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Чилі, Уругваю, які представляють великі клуби Європи.

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Мессі часто звинувачували у тому, що він не міг зіграти вирішальну роль у національній збірній і не міг виграти трофей. Він зробив це зараз, він забив, віддав вирішальні передачі, він був капітаном команди. Ми навіть не можемо поставити під сумнів його внесок. У першій половині року він продовжував бути двигуном повністю зруйнованої Барселони.

Водночас я дуже дорожу польським нападником (Робертом Лєвандовскі, – прим.). Він видатний футболіст, який заслужив "Оскара" за всю свою кар'єру. Непросто забивати десятки голів сезон за сезоном, щоб не розслабитися ні в клубі, ні у збірній, як і у випадку з Роналду.

Якби Мессі залишився у Барселоні, він, можливо, не виграв би "Золотий м'яч", – сказав Луческу у коментарі Playsport, натякаючи, що France Football – французьке видання, а Ліонель влітку перейшов у паризький ПСЖ.

Нагадаємо, цьогорічний "Золотий м'яч" став сьомим для Мессі. Раніше він здобував титул найкращого у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

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