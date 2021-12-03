Луческу: Якби Мессі залишився у Барселоні, він не виграв би "Золотий м'яч"
Головний тренер Динамо пояснив, чому аргентинський нападник Ліонель Мессі цьогоріч справедливо отримав нагороду найкращого гравця світу.
"Мені це здається правильним вибором, тому що Мессі зіграв визначальну роль у перемозі на Кубку Америки, сильнішому змаганні, ніж чемпіонат Європи. Подумайте про щільність там великих гравців з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Чилі, Уругваю, які представляють великі клуби Європи.
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Мессі часто звинувачували у тому, що він не міг зіграти вирішальну роль у національній збірній і не міг виграти трофей. Він зробив це зараз, він забив, віддав вирішальні передачі, він був капітаном команди. Ми навіть не можемо поставити під сумнів його внесок. У першій половині року він продовжував бути двигуном повністю зруйнованої Барселони.
Водночас я дуже дорожу польським нападником (Робертом Лєвандовскі, – прим.). Він видатний футболіст, який заслужив "Оскара" за всю свою кар'єру. Непросто забивати десятки голів сезон за сезоном, щоб не розслабитися ні в клубі, ні у збірній, як і у випадку з Роналду.
Якби Мессі залишився у Барселоні, він, можливо, не виграв би "Золотий м'яч", – сказав Луческу у коментарі Playsport, натякаючи, що France Football – французьке видання, а Ліонель влітку перейшов у паризький ПСЖ.
Нагадаємо, цьогорічний "Золотий м'яч" став сьомим для Мессі. Раніше він здобував титул найкращого у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.
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