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Луческу в компанії Суркіса-старшого, зустріч із Гусєвим, а Суркіс-молодший – окремо: кадри із ВІП-ложі стадіону Динамо

11:48 - Читать на русском
Луческу в компанії Суркіса-старшого, зустріч із Гусєвим, а Суркіс-молодший – окремо: кадри із ВІП-ложі стадіону Динамо
Григорій та Ігор Суркіси / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Динамо Мірча Луческу більше уваги приділяє спілкуванню з Григорієм Суркісом, а не з його молодшим братом Ігорем, який є президентом клубу.

На показовий момент звернув увагу журналіст Роман Бебех в ефірі Бомбардир.

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Луческу вчора (28 липня) прилетів у Київ і відразу поїхав на стадіон ім.Лобановського, де Динамо U-19 грало свій спаринг. Румун на трибунах розташувався біля Григорія Суркіса, з яким вів жваву розмову. Також Містер встиг привітатися зі своїм майбутнім асистентом Олегом Гусєвим. Натомість президент клубу Ігор Суркіс сидів самотньо в іншій частині ложі.

Нагадаємо, офіційна презентація Луческу в статусі тренера Динамо повинна відбутися завтра, 30 липня.

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Кадри з ВІП-ложі – на 2:10:

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Теги
Головне Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Григорій Суркіс Ігор Суркіс Роман Бебех Олег Олег Гусєв Відеоновини
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