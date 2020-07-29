Луческу в компанії Суркіса-старшого, зустріч із Гусєвим, а Суркіс-молодший – окремо: кадри із ВІП-ложі стадіону Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу більше уваги приділяє спілкуванню з Григорієм Суркісом, а не з його молодшим братом Ігорем, який є президентом клубу.

На показовий момент звернув увагу журналіст Роман Бебех в ефірі Бомбардир.

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Луческу вчора (28 липня) прилетів у Київ і відразу поїхав на стадіон ім.Лобановського, де Динамо U-19 грало свій спаринг. Румун на трибунах розташувався біля Григорія Суркіса, з яким вів жваву розмову. Також Містер встиг привітатися зі своїм майбутнім асистентом Олегом Гусєвим. Натомість президент клубу Ігор Суркіс сидів самотньо в іншій частині ложі.

Нагадаємо, офіційна презентація Луческу в статусі тренера Динамо повинна відбутися завтра, 30 липня.

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Кадри з ВІП-ложі – на 2:10: