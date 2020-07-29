"До влади в Динамо повернувся старший Суркіс – один із останніх символів Майдану хочуть знищити", – Druzi Dynamo

Поведінка ультрас Динамо, які обурені призначенням Мірчі Луческу, спрямована не так проти тренера, як проти політики керівництва клубу.

Нагадаємо, після призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо ультрас киян висловили Ігорю Суркісу своє обурення даним фактом, але це не вплинуло на рішення президента "біло-синіх". Під час вчорашнього матчу Динамо U-19 активні фанати скандували неприємні речі як на адресу Луческу, так і сім'ї Суркісів.

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"Це не про призначення Луческу. Конфлікт лежить абсолютно в іншій площині. До влади в Динамо повернувся старший Суркіс, і за ним відразу прийшла політика.

Це про реванш, який добиває останній потужний рух ультрас в Україні. Харків знищений, Дніпро знищений, Львів знищений. З ультрас на значному для країни рівні залишилися лише кияни. Ось за ними і прийшли. Дуже нерозумно думати, що заковика в Луческу. Це лише плювок з брудного рота одного з лідерів ОПЗЖ.

Ви думаєте, там забули банер з Медведчуком-кумом х*йла? Або ви думаєте сам х*йло забув хіт про себе? Помста – це страва, яка подається холодною, і ось тепер прийшли за ультрас. Вибір ватного тренера (а зараз йде мова ще й про придбання російських футболістів), підключення ботів і залежних від Суркісів ресурсів, які проковтнули це призначення, анонімні пабліки, прослуховування лідерів фанатів – все це віддає руснею, та вони, власне, і не приховують цього.

Маніпуляції із серії "якщо не Луческу, то хто?", "Я вклав 1,5 млрд" (і хоч би хто поцікавився, що це за бізнес у Суркісів, з якого можна витягнути такі гроші?). Це точно не конфлікт між ультрас і Луческу. Це конфлікт між руснею і одним з останніх дієздатних символів Майдану. На чиєму ви боці – залежить лише від вашої політичної позиції", – йдеться у заяві Druzi Dynamo у Facebook.

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