"До влади в Динамо повернувся старший Суркіс – один із останніх символів Майдану хочуть знищити", – Druzi Dynamo

Нагадаємо, після призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо ультрас киян висловили Ігорю Суркісу своє обурення даним фактом, але це не вплинуло на рішення президента "біло-синіх". Під час вчорашнього матчу Динамо U-19 активні фанати скандували неприємні речі як на адресу Луческу, так і сім'ї Суркісів.
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"Це не про призначення Луческу. Конфлікт лежить абсолютно в іншій площині. До влади в Динамо повернувся старший Суркіс, і за ним відразу прийшла політика.
Це про реванш, який добиває останній потужний рух ультрас в Україні. Харків знищений, Дніпро знищений, Львів знищений. З ультрас на значному для країни рівні залишилися лише кияни. Ось за ними і прийшли. Дуже нерозумно думати, що заковика в Луческу. Це лише плювок з брудного рота одного з лідерів ОПЗЖ.
Ви думаєте, там забули банер з Медведчуком-кумом х*йла? Або ви думаєте сам х*йло забув хіт про себе? Помста – це страва, яка подається холодною, і ось тепер прийшли за ультрас. Вибір ватного тренера (а зараз йде мова ще й про придбання російських футболістів), підключення ботів і залежних від Суркісів ресурсів, які проковтнули це призначення, анонімні пабліки, прослуховування лідерів фанатів – все це віддає руснею, та вони, власне, і не приховують цього.
Маніпуляції із серії "якщо не Луческу, то хто?", "Я вклав 1,5 млрд" (і хоч би хто поцікавився, що це за бізнес у Суркісів, з якого можна витягнути такі гроші?). Це точно не конфлікт між ультрас і Луческу. Це конфлікт між руснею і одним з останніх дієздатних символів Майдану. На чиєму ви боці – залежить лише від вашої політичної позиції", – йдеться у заяві Druzi Dynamo у Facebook.
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