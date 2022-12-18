Мірча Луческу отримав непогану винагороду за свої десятиліття праці у футболі.

Головний тренер Динамо посів шосте місце у списку найбагатших людей румунського футболу, інформує Digisport з посиланням на Capital.

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З великим відривом рейтинг очолив власник Стяуа Джиджі Бекалі, статки якого оцінили у 325-425 млн євро. До прикладу, Луческу за своє життя напрацював "лише" на 34-38 млн євро. Зате 77-річний керманич Динамо випередив легендарного Георге Хаджі та інших відомих постатей футболу Румунії.

Нагадаємо, контракт Луческу з київським клубом розрахований до літа 2024-го. За неофіційною інформацією, зарплатня Містера складає близько 1,2 млн євро на рік.

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