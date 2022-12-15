Головний тренер киян Мірча Луческу збирався покинути "біло-синіх" ще три місяці тому, але щось пішло не так.

"Сторони були близькі до згоди щодо дострокового розриву угоди до 15 вересня. Матч із кіпріотами у Кракові мав стати завершальним для румуна у його київській кар'єрі. Про це, власне кажучи, він і повідомив гравців та тренерський штаб.

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Основний мотив – здоров'я, втома, скорочення зарплати на 15% (так передбачено у контракті) після невиходу до групи Ліги чемпіонів. Але потім щось пішло не так. Це "щось" банально – гроші. Належні за півтора роки контракту 3 млн євро, що залишилися.

Ми не маємо точної інформації про чітку суму вимог представників Луческу, але вважаємо, що вона була набагато вищою за 1 млн євро, з яким інвестори клубу могли б попрощатись.

Підсумок сумний. Румун повернувся, Динамо продовжило бити антирекорди, гравці втратили довіру та повагу до головного тренера. Фінансовий сюрпляс між власниками клубу та тренером триває. Так команда і входить у новий ігровий рік. Розбовтаною зсередини та деморалізованою. Про те, що наступні півсезону можна було б витратити на модернізацію людського ресурсу – тактовно промовчимо", – повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Нагадаємо, Луческу очолює Динамо з липня 2020-го – його контракт з киянами чинний до 30 червня 2024 року.

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