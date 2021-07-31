Капітан Динамо Сергій Сидорчук зізнався, що Мірча Луческу розмовляв з усіма збірниками, які виступали на Євро, після повернення з відпустки.

"У нас було дуже тривале зібрання. Зміст такий: не потрібно забувати, що ми зробили все непогано, але не так, як він думав. Мені здається, він розраховував на щось більше від нас. Також заявив, що потрібно перемикатися на наші справи.

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Згадували про різні підходи до тренувань, тактику. Нам потрібно швидко згадувати, що було в попередньому сезоні. Луческу дуже сподобалося, як ми провели останні півтора місяці сезону. Нам потрібно повертатися на той рівень. Попереду дуже важка кампанія", – резюмував Сидорчук в ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

Зауважимо, перший офіційний матч нового сезону для Динамо буде вже завтра, 1 серпня. Кияни гратимуть з Вересом в УПЛ.

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