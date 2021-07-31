Капитан Динамо Сергей Сидорчук признался, что Мирча Луческу говорил со всеми сборниками, выступавшими на Евро, после возвращения из отпуска.

"У нас было очень длительное собрание. Посыл: не нужно забывать, что мы сделали все неплохо, но не так, как он думал. Мне кажется, он рассчитывал на нечто большее от нас. Также заявил, что нужно переключаться на наши дела.

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Вспоминали о различных подходах к тренировкам, тактике. Нам нужно быстро вспоминать, что было в предыдущем сезоне. Луческу очень понравилось, как мы провели последние полтора месяца сезона. Нам нужно возвращаться на тот уровень. Впереди очень тяжелая кампания", – резюмировал Сидорчук в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Заметим, первый экзамен в новом сезоне для Динамо будет уже завтра, 1 августа. Киевляне будут играть с Вересом в УПЛ.

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