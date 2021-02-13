Луческу розповів про термін відновлення Забарного та оцінив готовність Динамо до другої частини сезону
Головний тренер Динамо Мірча Луческу озвучив, коли захисник киян Ілля Забарний повернеться до тренувань.
"На зборах мене цікавили чотири компоненти. У перших матчах для мене було важливо подивитися на те, в якому фізичному стані перебуває команда, чи правильно йде робота. Другим важливим аспектом була організація гри. Це стосується всіх футболістів команди. Я завжди проводив ротацію і міняв гравців.
Динамо – Олімпік – 3:1 – відео голів і огляд матчу з переможним дублем Бєсєдіна та шедевром Буяльського
На передостанній стадії я дивився на ставлення футболістів до справи, на їхній професіоналізм і рівень інтенсивності, які вони показали в матчі з БАТЕ. Четвертий важливий компонент – мотивація, яка проявляється в офіційних матчах. Гра з БАТЕ була останньою перевіркою перед початком чемпіонату.
Забарний? Сподіваюся побачити його на тренуванні в понеділок. Ці дні він займався в залі. У нього був сильний удар коліна, після чого з'явилися проблеми. Лікар пообіцяв, що в понеділок гравець буде займатися в загальній групі", – поділився Луческу на післяматчевій прес-конференції.
Зазначимо, що Динамо переграло Олімпік із рахунком 3:1 у першому матчі після зимової перерви.
Динамо било Олімпік у більшості – Бєсєдін оформив дубль, Циганков організував 3 голи, донеччани догравали вдев'ятьох