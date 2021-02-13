"На зборах мене цікавили чотири компоненти. У перших матчах для мене було важливо подивитися на те, в якому фізичному стані перебуває команда, чи правильно йде робота. Другим важливим аспектом була організація гри. Це стосується всіх футболістів команди. Я завжди проводив ротацію і міняв гравців.

Динамо – Олімпік – 3:1 – відео голів і огляд матчу з переможним дублем Бєсєдіна та шедевром Буяльського

На передостанній стадії я дивився на ставлення футболістів до справи, на їхній професіоналізм і рівень інтенсивності, які вони показали в матчі з БАТЕ. Четвертий важливий компонент – мотивація, яка проявляється в офіційних матчах. Гра з БАТЕ була останньою перевіркою перед початком чемпіонату.

Забарний? Сподіваюся побачити його на тренуванні в понеділок. Ці дні він займався в залі. У нього був сильний удар коліна, після чого з'явилися проблеми. Лікар пообіцяв, що в понеділок гравець буде займатися в загальній групі", – поділився Луческу на післяматчевій прес-конференції.

Зазначимо, що Динамо переграло Олімпік із рахунком 3:1 у першому матчі після зимової перерви.

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