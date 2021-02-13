"На сборах меня интересовали четыре компонента. В первых матчах для меня было важно посмотреть на то, в каком физическом состоянии находится команда, правильно ли идет работа. Вторым важным аспектом была организация игры. Это касается всех футболистов команды. Я всегда проводил ротацию и менял игроков.

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На предпоследней стадии я смотрел на отношение футболистов к делу, на их профессионализм и уровень интенсивности, которые они показали в матче с БАТЭ. Четвертый важный компонент – мотивация, которая проявляется в официальных матчах. Игра с БАТЭ была последней проверкой перед началом чемпионата.

Забарный? Надеюсь увидеть его на тренировке в понедельник. Эти дни он занимался в зале. У него был сильный ушиб колена, после чего появились проблемы. Врач пообещал, что в понедельник игрок будет заниматься в общей группе", – поделился Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Динамо переиграло Олимпик со счетом 3: 1 в первом матче после зимнего перерыва.

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