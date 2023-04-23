Головний тренер Динамо Мірча Луческу, який найближчим часом тимчасово не виконуватиме свої функції, спростував чутки, які розповсюджувались румунською пресою.

Тамтешні ЗМІ прогнозували, що 77-річний фахівець остаточно піде зі столичного українського клубу й очолить бухарестський Рапід на батьківщині.

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"Це виключено, про таке навіть йтися не може. Аді (Адріан Муту, нинішній тренер команди – прим.) молодий. Він не повинен здаватися за жодних обставин. Усі проходять через такі важкі моменти, так буває у футболі. Це загартовує, робить сильнішим.

Фанати не звільняють і не призначають тренера у команду. Так має бути навіть у Рапіді, де вболівальники, як відомо, дуже пристрасні. Я не знаю ситуації, складу, але зрозуміле одне – Муту має робити свою роботу, а не здаватися", – цитує Луческу gsp.ro.

Зауважимо, що зараз колектив із Бухареста перебуває у кризі – аж передостаннє місце (5 із 6) у турнірній таблиці своєї групи чемпіонату Румунії.

Мірча очолив Динамо влітку 2020-го і в першому ж сезоні виграв з командою усі внутрішні трофеї. У поточній кампанії кияни посідають лише 4 місце УПЛ. Контракт румуна розрахований до літа 2024-го.

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