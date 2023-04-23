Главный тренер Динамо Мирча Луческу, который в ближайшее время не будет временно выполнять свои функции, опроверг слухи, которые распространялись румынской прессой.

Местные СМИ прогнозировали, что 77-летний специалист окончательно уйдет из столичного украинского клуба и возглавит бухарестский Рапид на родине.

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"Это исключено, о таком даже речь не может. Ади (Адриан Муту, нынешний тренер команды – прим.) молодой. Он не должен сдаваться ни при каких обстоятельствах. Все проходят через такие трудные моменты, так бывает в футболе. Это закаляет, делает сильнее.

Фанаты не увольняют и не назначают тренера в команду. Так должно быть даже в Рапиде, где болельщики, как известно, очень страстны. Я не знаю ситуации, состава, но понятно одно – Муту должно делать свою работу, а не сдаваться”, – цитирует Луческу gsp.ro.

Заметим, что сейчас коллектив из Бухареста находится в кризисе – предпоследнее место (5 из 6) в турнирной таблице своей группы чемпионата Румынии.

Мирча возглавил Динамо летом 2020-го и в первом же сезоне выиграл с командой все внутренние трофеи. В текущей кампании киевляне занимают всего 4 место в УПЛ. Контракт румына рассчитан до лета 2024 года.

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