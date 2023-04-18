На думку румунської преси, сезон 2022/23 стане останнім для Мірчі Луческу в Динамо. Тамтешні ЗМІ прогнозують відхід 77-річного тренера, який, як з'ясувалося, має проблеми зі здоров'ям.

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"Луческу набридло жити у роз'їздах. За кілька місяців він потисне руку Суркісу і поїде з Києва, щоб назавжди повернутися додому. Йому буде 78 років, понад 65 із них він провів у футболі. Це не могло не залишити відбитку на його здоров'ї. Луческу – це фантастична колекція досвіду, чуття та геніальності.

Але не думайте, що Луческу піде на пенсію. Ні в якому разі. Відпочинок – це заборонене слово у його словнику",– пише Gsp.ro.

На думку автора видання, Мірча Луческу може працевлаштуватися у бухарестському Рапіді, який очолює знаменитий Адріан Муту. Нинішньому тренеру Динамо прогнозують посаду директора Рапіда.

"Дует Луческу-Муту може вивести клуб на новий рівень. Луческу любить футбол і прагне, щоб його плекали вдома. Він більше не хоче і не може залишатися на полі щодня, серед гравців, але робота радника в тандемі з молодим тренером ідеально підійшла б йому", – вважають у Gsp.

Луческу очолив Динамо влітку 2020-го і в першому ж сезоні виграв з командою усі внутрішні трофеї. У поточній кампанії кияни посідають лише 4 місце УПЛ. Контракт Луческу розрахований до літа 2024-го.

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