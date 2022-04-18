"Маркевич сказав: "Хто такий Луческу для нашої країни?" Статистика – це доказ того, що я дав Україні. Результати, трофеї та гравці, яких я виростив та підготував для національної збірної. Думаю, що це багато значить для України з 2004 року по теперішній час. Більше, ніж значить Маркевич.

"Хто такий Луческу для нашої країни?": Маркевич закликав гравців Динамо покинути клуб заради збірної України

Перед тим, як повернутись у 2020 році, Маркевич сказав, що лише один гравець Динамо є гравцем національної збірної. Циганков. А зараз їх 12. Це моя відповідь йому.

Його заява (щоб гравці Динамо залишили клуб і самовільно їхали у збірну – прим.) – безвідповідальна. Він не повинен говорити, тому що не вивозив гравців з країни, їхні сім'ї, не шукав для них житло, поля для тренувань, суперників для матчів. Він не пережив ці всі труднощі. Про все подбав хтось інший. Не треба говорити, потрібно все робити правильно. Ми зробили", – цитує Луческу GSP.ro.

Зауважимо, що конфлікт Динамо з тренерським штабом збірної України, схоже, вичерпаний. Принаймні, Андрій Павелко повідомив, що 3 травня гравці киян прибудуть у розташування національної команди.

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