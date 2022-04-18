"Маркевич сказал: "Кто такой Луческу для нашей страны?" Статистика – это доказательство того, что я дал Украине. Результаты, трофеи и игроки, которых я вырастил и подготовил для национальной сборной. Думаю, это много значит для Украины с 2004 года по настоящее время. Больше, чем значит Маркевич.

"Кто такой Луческу для нашей страны?": Маркевич призвал игроков Динамо покинуть клуб ради сборной Украины

Перед тем как вернуться в 2020 году, Маркевич сказал, что только один игрок Динамо является игроком национальной сборной. Цыганков. А сейчас их 12. Это мой ответ.

Его заявление (чтобы игроки Динамо покинули клуб и самовольно ехали в сборную – прим.) – безответственно. Он не должен говорить, потому что не вывозил игроков из страны, их семьи, не искал для них жилье, поля для тренировок, соперников для матчей. Он не пережил все эти трудности. Обо всем позаботился кто-то другой. Не нужно говорить, нужно все делать правильно. Мы сделали", – цитирует Луческу GSP.ro.

Заметим, что конфликт Динамо с тренерским штабом сборной Украины, похоже, исчерпан. Андрей Павелко сообщил, что 3 мая игроки киевлян прибудут в расположение национальной команды.

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