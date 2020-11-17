"Чутки безпідставні! Це просто новина, яка шкодить мені у взаєминах зі всіма. Не знаю, як можна вигадувати такі новини, особливо в цей період. Готуюсь із командою до матчів чемпіонату. У нас багато проблем, чимало гравців із COVID-19. Зараз я намагаюсь все організувати, продумати зимові збори.

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У мене зараз інші турботи. Звісно, коронавірус може вплинути на будь-що, але це не означає, що я збираюсь здатися. Я повинен виконувати контракт, і я сподіваюсь допрацювати до його завершення. Я вперше постав боягузом перед своїм клубом. Світу в такий час потрібно уважніше ставитися до новин, які подаються. Я жодним чином не втручаюсь у чиюсь роботу. Я вже зустрівся з людиною, яка розтиражувала цю новину, він вибачився. У такій ситуації й не може йтися про відмову від подальшої роботи", – цитує румуна Sport.ro.

Нагадаємо, що в румунській пресі з'явилася інформація про можливий відхід Луческу з Динамо під час зимової паузи через особисті причини. Досвідчений фахівець нібито страждає через довгу розлуку з дружиною Неллі внаслідок обмежень, пов'язаних із пандемією COVID-19.

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