"Слухи беспочвенны! Это просто новость, которая вредит мне во взаимоотношениях со всеми. Не знаю, как можно придумывать такие новости, особенно в этот период. Готовлюсь с командой к матчам чемпионата. У нас много проблем, много игроков с COVID-19. Сейчас я стараюсь все организовать, продумать зимние сборы.

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У меня сейчас другие заботы. Конечно, коронавирус может повлиять на разные аспекты, но это не значит, что я собираюсь сдаться. Я должен выполнять контракт, и я надеюсь доработать до его завершения. Я впервые предстал трусом перед своим клубом. Миру в такое время нужно внимательнее относиться к новостям, которые подаются. Я никоим образом не вмешиваюсь в чью-то работу. Я уже встретился с человеком, который растиражировал эту новость, он извинился. В такой ситуации и не может идти об отказе от дальнейшей работы", – цитирует румына Sport.ro.

Напомним, что в румынской прессе появилась информация о возможном уходе Луческу из Динамо во время зимней паузы по личным причинам. Опытный специалист якобы страдает из-за долгой разлуки с женой Нелли вследствие ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

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