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Луческу прокоментував інформацію про запрошення юного Салаха в Шахтар

19:48 1058 Читать на русском
Луческу прокоментував інформацію про запрошення юного Салаха в Шахтар
Мохамед Салах / Sky Sports

Мірча Луческу відповів на інформацію Ігоря Циганика про те, що Шахтарю пропонували підписати юного Мохамеда Салаха.

"Шахтарю ніколи не пропонували Салаха. Ви повинні знати, що коли я був у Шахтарі, у нас не було скаутів. Я і президент – ми зробили цю команду", – сказав Луческу програмі Циганик LIVE.

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Раніше ведучий програми Профутбол у прямому ефірі заявив, що донецькій команді пропонували підписати юного Мохамеда Салаха, який нині є рекордсменом за кількістю забитих м'ячів в АПЛ протягом одного сезону.

Теги
Ігор Циганик Шахтар Шахтар Мірча Луческу Мірча Луческу Мохамед Салах Мохамед Салах
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