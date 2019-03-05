Луческу прокоментував інформацію про запрошення юного Салаха в Шахтар

Мірча Луческу відповів на інформацію Ігоря Циганика про те, що Шахтарю пропонували підписати юного Мохамеда Салаха.

"Шахтарю ніколи не пропонували Салаха. Ви повинні знати, що коли я був у Шахтарі, у нас не було скаутів. Я і президент – ми зробили цю команду", – сказав Луческу програмі Циганик LIVE.

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Раніше ведучий програми Профутбол у прямому ефірі заявив, що донецькій команді пропонували підписати юного Мохамеда Салаха, який нині є рекордсменом за кількістю забитих м'ячів в АПЛ протягом одного сезону.