Луческу прокомментировал информацию о приглашении юного Салаха в Шахтер

Мирча Луческу ответил на информацию Игоря Цыганыка о том, что Шахтеру предлагали подписать юного Мохамеда Салаха.

"Шахтеру никогда не предлагали Салаха. Вы должны знать, что когда я был в Шахтере, у нас не было скаутов. Я и президент – мы сделали эту команду", – сказал Луческу программе Цыганык LIVE.

Мораес подал документы на украинское гражданство, – Цыганык

Ранее ведущий программы Профутбол в прямом эфире заявил, что донецкой команде предлагали подписать юного Мохамеда Салаха, который ныне является рекордсменом по количеству забитых мячей в АПЛ в течение одного сезона.