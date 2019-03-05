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Луческу прокомментировал информацию о приглашении юного Салаха в Шахтер

19:48 173 Читати українською
Луческу прокомментировал информацию о приглашении юного Салаха в Шахтер
Мохамед Салах / Sky Sports

Мирча Луческу ответил на информацию Игоря Цыганыка о том, что Шахтеру предлагали подписать юного Мохамеда Салаха.

"Шахтеру никогда не предлагали Салаха. Вы должны знать, что когда я был в Шахтере, у нас не было скаутов. Я и президент – мы сделали эту команду", – сказал Луческу программе Цыганык LIVE.

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Ранее ведущий программы Профутбол в прямом эфире заявил, что донецкой команде предлагали подписать юного Мохамеда Салаха, который ныне является рекордсменом по количеству забитых мячей в АПЛ в течение одного сезона.

Теги
Игорь Цыганык Шахтер Шахтер Мирча Луческу Мирча Луческу Мохамед Салах Мохамед Салах
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