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Луческу прокоментував інформацію про перемовини з Шахтарем і Динамо

19:21 2493 Читать на русском
Луческу прокоментував інформацію про перемовини з Шахтарем і Динамо
Мірча Луческу / сайт телеканалу Футбол

Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу не підтвердив чутки про переговори з обома українськими грандами.

"Можливий прихід до Шахтаря або Динамо? Нічого не знаю. Я про це не чув. Преса в Румунії, як і преса в усьому світі, просто створює чутки. Особисто мені про Шахтар і Динамо нічого не відомо. Це неправда", – відповів Мірча Луческу в коментарі Football.ua.

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Відзначимо, що чутки з'явились на фоні невдалого виступу Шахтаря в стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:3) та серії з 6-ти невдалих матчів в Динамо.

Нагадаємо, 74-річний румунський тренер раніше очолював Шахтар. Останнім місцем роботи Луческу була збірна Туреччини.

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