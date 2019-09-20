Динамо та Шахтар готові позмагатися за Луческу, – ЗМІ

Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу повернувся на радари українських грандів.

Мірча Луческу відмовився очолити бухарестський Рапід через інтерес до своїх послуг від Динамо та Шахтаря, про це переконує видання Sport.ro.

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Керівництво Шахтаря на чолі з президентом Рінатом Ахметовим занепокоєне перспективами "гірників" у Лізі чемпіонів після поразки від Манчестер Сіті (0:3). Боси чинного чемпіона України розглядають можливість повернення румунського фахівця у крісло тренера команди, якщо Луїш Каштру не реабілітується у матчах із загребським Динамо та Аталантою.

Динамо нещодавно очолив Олексій Михайличенко, але результати команди під його керівництвом викликають сумніви (поразка, 2 нічиї та перемога). За інформацією видання, Луческу – є одним з кандидатів на заміну українському фахівцю.

Нагадаємо, 74-річний румунський тренер раніше очолював Шахтар. Останнім місцем роботи Луческу була збірна Туреччини.

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