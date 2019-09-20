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Луческу прокомментировал информацию о переговорах с Шахтером и Динамо

19:21 87 Читати українською
Луческу прокомментировал информацию о переговорах с Шахтером и Динамо
Мирча Луческу / сайт телеканала Футбол

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу не подтвердил слухи о переговорах с двумя украинскими грандами.

"Возможен ли приход в Шахтер или Динамо? Ничего не знаю. Я об этом не слышал. Пресса в Румынии, как и пресса во всем мире, просто создает слухи. Лично мне о Шахтере и Динамо ничего не известно. Это неправда", – ответил Мирча Луческу в комментарии Football.ua.

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Отметим, что слухи появились на фоне неудачного выступления Шахтера в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:3) и серии из 6-ти неудачных матчей у Динамо.

Напомним, 74-летний румынский тренер ранее возглавлял Шахтер. Последним местом работы Луческу была сборная Турции.

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