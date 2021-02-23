"Ми відразу зрозуміли, що Лєвандовскі – винятковий гравець. Хотіли купити його в Шахтар, тому що вважали це чудовим трансфером. Це було ще до того, як Роберт перейшов у Борусію Д. Ми дуже старалися підписати його, але в результаті нічого не змогли вдіяти, бо футболіст просто вважав за краще виїхати до Німеччини.

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Чи шкодую я, що найкращий на сьогоднішній день футболіст світу не перейшов під моє крило? Зараз у цьому немає жодного сенсу. Мені дуже приємно, що Роберт так прекрасно розвинувся. Я ж не лише тренер, але й футбольний уболівальник. Приємно бачити, наскільки фантастичним гравцем він став. У мене немає проблем з тим, що він не перейшов у Шахтар. Головне, що у нього все склалося супер. З іншого боку, в Шахтарі ми виховали багато великих гравців з Бразилії, які досягли міжнародного рівня. У цьому плані нам є чим пишатися.

Зрештою, у моїй команді був Лєвандовскі. Маріуш. Це дуже хороший футболіст. Цілеспрямований, з хорошим розумінням тактики. Він повністю заслуговував довіри. Я його дуже любив і цінував", – сказав Луческу у коментарі виданню Sportowe Fakty.

Нагадаємо, Луческу очолював Шахтар з 2004 по 2016 роки.

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