"Русин – великий талант, але йому ще рано грати в Динамо. У нього була недавно травма ключиці, вона трохи призупинила розвиток Назарія. Але у нього є навички.

Русин прибув до Варшави для проходження медогляду

По-перше, він дуже швидкий. Мені здається, чемпіонат Польщі йому підходить. Коли дивлюся на його вміння і стиль команд Польщі, думаю, що це може добре спрацювати", – сказав Луческу в інтерв'ю Sportowe Fakty.

Зауважимо, Назарій минулого тижня прибув в Легію для проходження медогляду, але про трансфер чемпіон Польщі ще не оголосив. 22-річного форварда нібито мають орендувати до грудня 2021-го. У Динамо при Луческу Русин зіграв лише один поєдинок.

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