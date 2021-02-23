"Мы сразу поняли, что Левандовски – исключительный игрок. Хотели купить его в Шахтер, так как считали это отличным трансфером. Это было еще до того, как Роберт перешел в Боруссию Д. Мы очень старались подписать его, но в итоге ничего не смогли сделать , потому что футболист просто предпочел уехать в Германию.

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Жалею ли я, что лучший на сегодняшний день футболист мира не перешел под мое крыло? Сейчас в этом нет никакого смысла. Мне очень приятно, что Роберт так прекрасно развился. Я не только тренер, но и футбольный болельщик. Приятно видеть, насколько фантастическим игроком он стал. У меня нет проблем с тем, что он не перешел в Шахтер. Главное, что у него все сложилось супер. С другой стороны, в Шахтере мы воспитали много великих игроков из Бразилии, которые достигли международного уровня. В этом плане нам есть чем гордиться.

В конце концов, в моей команде был Левандовски. Мариуш. Это очень хороший футболист. Целеустремленный, с хорошим пониманием тактики. Он полностью заслуживал доверия. Я его очень любил и ценил", – сказал Луческу в комментарии изданию Sportowe Fakty.

Напомним, Луческу возглавлял Шахтер с 2004 по 2016 гг.

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