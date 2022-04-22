"Я разговаривал с президентом УАФ Павелко и тренером национальной команды Петраковым. 4 мая наши игроки отправятся в сборную. Мы покинули Украину, чтобы провести гуманитарные матчи. Проблема в том, что другие сборные этого не могут сделать.

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Мы уступили несколько запланированных матчей, но 4 мая играем в Базеле, мы не можем отменить игру, контракт подписан. Вечером 4 мая футболисты смогут отправиться в национальную команду. До 1 июня есть время, чтобы очень хорошо подготовиться к матчу с Шотландией.

Проблема национальной команды состоит в том, что ее легионеры будут играть в своих чемпионатах с 17 по 22 мая. Я объяснил это, и, наконец, мы пришли к согласию. Было бы здорово, если бы сборная Украины прошла квалификацию на ЧМ-2022 на поле, а не по приглашению", – приводит слова Луческу Digisport.

Отметим, что сборная Украины в рамках подготовки к матчу плей-офф отбора в ЧМ-2022 против Шотландии планирует провести несколько спаррингов. Поединок с британцами состоится 1 июня.

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