"Чи плануємо підсилити центр оборони? Не проблема когось підписати. Проблема втримати новачків. У нас є приклади Раміреса, Лонвейка, які готові були грати в Україні, але після кількох обстрілів окупантів висловили бажання піти. Їхні родини просили їх повернутися.

Гармата Бражка у відеоогляді матчу ЛНЗ – Динамо – 2:4

У нас є хороші гравці, ми даємо шанс молоді. Сьогодні грали Малиш, Біловар, Діалло, Рамадані. Головна наша поточна проблема – висока травматичність. Вівчаренко, Шепелєв, Тимчик, Шапаренко – всі вони травмовані і ми, на жаль, не можемо на них зараз розраховувати. Утім, сподіваюся, за два тижні всі ці хлопці будуть у строю.

Крім того, сьогодні в нас виникла проблема з Поповим. Він останнім часом постійно травмується. Грає 3−4 матчі, і ситуація повторюється. Зараз його організм не готовий до більш тривалої дистанції", – наводить слова Луческу Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо перестріляло ЛНЗ на виїзді (4:2), але втратило Дениса Попова, який покинув поле на 65-ій хвилині.

Динамо дотиснуло ЛНЗ в матчі УПЛ – 5 голів за тайм, бомба плюс асист Бражка, сміливі ходи Луческу і лідер Ярмоленко