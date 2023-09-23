Луческу пояснив, чому Динамо не підсилює найпроблемнішу позицію
Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів про можливість підсилення центру захисту киян.
"Чи плануємо підсилити центр оборони? Не проблема когось підписати. Проблема втримати новачків. У нас є приклади Раміреса, Лонвейка, які готові були грати в Україні, але після кількох обстрілів окупантів висловили бажання піти. Їхні родини просили їх повернутися.
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У нас є хороші гравці, ми даємо шанс молоді. Сьогодні грали Малиш, Біловар, Діалло, Рамадані. Головна наша поточна проблема – висока травматичність. Вівчаренко, Шепелєв, Тимчик, Шапаренко – всі вони травмовані і ми, на жаль, не можемо на них зараз розраховувати. Утім, сподіваюся, за два тижні всі ці хлопці будуть у строю.
Крім того, сьогодні в нас виникла проблема з Поповим. Він останнім часом постійно травмується. Грає 3−4 матчі, і ситуація повторюється. Зараз його організм не готовий до більш тривалої дистанції", – наводить слова Луческу Dynamo.kiev.ua.
Нагадаємо, Динамо перестріляло ЛНЗ на виїзді (4:2), але втратило Дениса Попова, який покинув поле на 65-ій хвилині.
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