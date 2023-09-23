"Планируем ли усилить центр обороны? Не проблема кого-то подписать. Проблема удержать новичков. У нас есть примеры Рамиреса, Лонвейка, которые готовы были играть в Украине, но после нескольких обстрелов оккупантов выразили желание уйти. Их семьи просили их вернуться.

Пушка Бражко в видеообзоре матча ЛНЗ – Динамо – 2:4

У нас есть хорошие игроки, мы даем шанс молодежи. Сегодня играли Малыш, Биловар, Диалло, Рамадани. Главная наша текущая проблема – высокая травматичность. Вивчаренко, Шепелев, Тымчик, Шапаренко – все они травмированы и мы, к сожалению, не можем на них сейчас рассчитывать. Впрочем, надеюсь, через две недели все эти ребята будут в строю.

Кроме того, сегодня у нас возникла проблема с Поповым. Он в последнее время постоянно травмируется. Играет 3-4 матча, и ситуация повторяется. Сейчас его организм не готов к более длительной дистанции", – приводит слова Луческу Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Динамо перестреляло ЛНЗ на выезде (4:2), но потеряло Дениса Попова, который покинул поле на 65-ой минуте.

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