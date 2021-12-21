Румунське видання Capital склало рейтинг найбагатших людей країни. Загалом до списку потрапили 300 осіб. Луческу розташувався на 203-й позиції, повідомляє Fanatik.ro.

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За інформацією джерела, статки 76-річного фахівця сягають 35-37 мільйонів євро. Відтак, Луческу випередив іще двох відомих людей зі світу футболу – Георге Хаджі (255 місце, 27-31 млн) та Крістіана Ківу (291 місце, 22-24 млн).

Нагадаємо, Динамо офіційно не розголошує зарплату Мірчі Луческу. За неофіційною інформацією у Києві він заробляє близько 1,2 млн євро на сезон.

Луческу був крутим вінгером: забив 100 голів, протистояв Пеле і вижив під час Карпатського землетрусу