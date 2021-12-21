Луческу потрапив до рейтингу найбагатших людей Румунії – дві інші футбольні легенди позаду
Головний тренер Динамо Мірча Луческу упродовж своєї кар'єри накопичив чималу суму.
Румунське видання Capital склало рейтинг найбагатших людей країни. Загалом до списку потрапили 300 осіб. Луческу розташувався на 203-й позиції, повідомляє Fanatik.ro.
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За інформацією джерела, статки 76-річного фахівця сягають 35-37 мільйонів євро. Відтак, Луческу випередив іще двох відомих людей зі світу футболу – Георге Хаджі (255 місце, 27-31 млн) та Крістіана Ківу (291 місце, 22-24 млн).
Нагадаємо, Динамо офіційно не розголошує зарплату Мірчі Луческу. За неофіційною інформацією у Києві він заробляє близько 1,2 млн євро на сезон.
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