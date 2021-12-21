Главный тренер Динамо Мирча Луческу за свою карьеру накопил немалую сумму.

Румынское издание Capital составило рейтинг самых богатых людей в стране. Всего в список попали 300 человек. Луческу расположился на 203 позиции, сообщает Fanatik.ro.

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По информации источника, состояние 76-летнего специалиста достигает 35-37 миллионов евро. Луческу опередил еще двух известных людей из мира футбола – Георге Хаджи (255 место, 27-31 млн) и Кристиана Киву (291 место, 22-24 млн).

Напомним, Динамо официально не разглашает зарплату Мирчи Луческу. По неофициальной информации, в Киеве он зарабатывает около 1,2 млн евро в сезон.

Луческу був крутим вінгером: забив 100 голів, протистояв Пеле і вижив під час Карпатського землетрусу