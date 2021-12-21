Мірча Луческу може продовжити допомагати рідному клубу. Весною бухарестське Динамо провело товариський матч з київськими "одноклубниками", продавши на гру 30 тисяч віртуальних квитків.

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"Я розмовляв з Мірчею про співпрацю між клубами. Він сказав, що готовий допомогти, оскільки у нього дуже велика команда. Для мене було б добре, якщо ми змогли взяти одного-двох гравців", – цитує Редніка fanatik.ro.

Клуб із столиці Румунії переживає непрості часи. Окрім важкого фінансового становища, невдалими є і справи безпосередньо на футбольному полі, адже бухарестське Динамо посідає передостаннє місце в чемпіонаті.

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