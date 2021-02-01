Луческу поклав око на хавбека Колоса – Динамо хотіло взяти його на перегляд, але отримало відмову
Відомий журналіст Ігор Циганик розповів, що Мірча Луческу наприкінці першого кола звернув увагу на півзахисника Колоса Дениса Антюха та навіть хотів взяти його на збори.
"Після закінчення останнього матчу динамівців в УПЛ у 2020 році Луческу попросив дізнатися, скільки коштує Денис Антюх із Колоса. Тренеру Динамо сподобався цей футболіст і він хотів би взяти його на перегляд. Кияни звернулися до Колоса, ковалівці виставили ціну в 1 мільйон доларів і на тому будь-які розмови припинилися.
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Луческу хотів подивитися на цього футболіста, взяти його на перший збір, щоб зрозуміти, чи підходить він Динамо. Але в ковалівському клубі сказали, що ніяких переглядів не буде, платіть за гравця мільйон доларів – і він ваш. На тому розмови закінчилися", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.
Зауважимо, Денис Антюх виступає за Колос з серпня 2019-го. У поточному сезоні 23-річний хавбек зіграв у футболці клубу із Ковалівки 14 поєдинків, забив два м'ячі та віддав один асист. Портал Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.
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