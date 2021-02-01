Відомий журналіст Ігор Циганик розповів, що Мірча Луческу наприкінці першого кола звернув увагу на півзахисника Колоса Дениса Антюха та навіть хотів взяти його на збори.

"Після закінчення останнього матчу динамівців в УПЛ у 2020 році Луческу попросив дізнатися, скільки коштує Денис Антюх із Колоса. Тренеру Динамо сподобався цей футболіст і він хотів би взяти його на перегляд. Кияни звернулися до Колоса, ковалівці виставили ціну в 1 мільйон доларів і на тому будь-які розмови припинилися.

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Луческу хотів подивитися на цього футболіста, взяти його на перший збір, щоб зрозуміти, чи підходить він Динамо. Але в ковалівському клубі сказали, що ніяких переглядів не буде, платіть за гравця мільйон доларів – і він ваш. На тому розмови закінчилися", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Зауважимо, Денис Антюх виступає за Колос з серпня 2019-го. У поточному сезоні 23-річний хавбек зіграв у футболці клубу із Ковалівки 14 поєдинків, забив два м'ячі та віддав один асист. Портал Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.

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