Нападник Хатайспора зацікавив київський клуб, повідомляє NTV Spor. Керівництво Динамо вже нібито контактувало з турецьким клубом щодо ймовірного трансферу Аарона Бупендзи.

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За інформацією джерела, кияни навіть отримали відповідь. У ній йдеться, що клуб готовий відпустити габонського нападника за 10 мільйонів євро. Ба більше, турки хочуть отримати ще й гравця Динамо, ім'я якого не називається. Зауважимо, що трансферною ціллю "біло-синіх" також цікавляться два турецькі гранди – Істанбул Башакшехір та Галатасарай.

До слова, Аарон Бупендза наразі є найкращим бомбардиром Суперліги, забивши 15 м'ячів у 19 поєдинках. Нападник також має досвід виступів у Франції та Португалії. Портал Transfermarkt оцінює гравця збірної Габону всього в 500 тисяч євро.

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