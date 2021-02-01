Динамо може підписати найкращого бомбардира Суперліги – Хатайспор вимагає солідну суму та гравця киян
Київське Динамо, схоже, продовжує пошуки підсилення лінії атаки. На радари потрапив форвард Аарон Бупендза.
Нападник Хатайспора зацікавив київський клуб, повідомляє NTV Spor. Керівництво Динамо вже нібито контактувало з турецьким клубом щодо ймовірного трансферу Аарона Бупендзи.
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За інформацією джерела, кияни навіть отримали відповідь. У ній йдеться, що клуб готовий відпустити габонського нападника за 10 мільйонів євро. Ба більше, турки хочуть отримати ще й гравця Динамо, ім'я якого не називається. Зауважимо, що трансферною ціллю "біло-синіх" також цікавляться два турецькі гранди – Істанбул Башакшехір та Галатасарай.
До слова, Аарон Бупендза наразі є найкращим бомбардиром Суперліги, забивши 15 м'ячів у 19 поєдинках. Нападник також має досвід виступів у Франції та Португалії. Портал Transfermarkt оцінює гравця збірної Габону всього в 500 тисяч євро.
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