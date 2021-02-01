Известный журналист Игорь Цыганык рассказал, что Мирча Луческу в конце первого круга обратил внимание на полузащитника Колоса Дениса Антюха и даже хотел взять его на сборы.

"После окончания последнего матча динамовцев в УПЛ в 2020 году Луческу попросил узнать, сколько стоит Денис Антюх из Колоса. Тренеру Динамо понравился этот футболист и он хотел бы взять его на просмотр. Киевляне обратились к Колосу, клуб выставил цену в 1 млн долларов и на этому любые разговоры прекратились.

Динамо может подписать лучшего бомбардира Суперлиги – Хатайспор требует солидную сумму и игрока киевлян

Луческу хотел посмотреть на этого футболиста, взять его на первый сбор, чтобы понять, подходит ли он Динамо. Но в ковалевском клубе сказали, что никаких просмотров не будет, платите за игрока миллион долларов – и он ваш. На том разговоры закончились", – сказал журналист в программе Цыганык Live

Заметим, Денис Антюх выступает за Колос с августа 2019-го. В текущем сезоне 23-летний хавбек сыграл в футболке клуба из Ковалевки 14 поединков, забил два мяча и отдал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

Луческу будує нове Динамо: Миколенко у півзахисті, провал чемпіона світу триває – 5 вирішальних матчів перед Брюгге