Телеграм-канал "Динамо Киев Inside", відомий інсайдами щодо ситуації у київському клубі, напередодні натякнув на відхід 77-річного фахівця, опублікувавши фото з прощальним жестом румуна.

"Здивований, чому Луческу сам не подає у відставку": легенда Динамо назвав винного у тотальному провалі киян

Проте все не так однозначно, як здавалось на перший погляд. Те ж саме джерело додає, що наразі з Луческу прощатись не збираються. Принаймні до грудня. Вочевидь, питання у грошах і компенсації за дострокове розірвання чинного до 2024 року контракту.

Нагадаємо, під керівництвом Мірчі Динамо програло всі 4 матчі групового етапу Ліги Європи. В УПЛ "біло-сині" теж не радують результатами – 6 поєдинків і лише 9 залікових балів.

Завтра, 23 жовтня, Динамо проведе чергову зустріч в українській першості, суперником буде Ворскла.

Операція "Наступник": хто замінить Луческу в Динамо?