Телеграм-канал "Динамо Киев Inside", известный инсайдами по ситуации в киевском клубе, накануне намекнул на уход 77-летнего специалиста, опубликовав фото с прощальным жестом румына.

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Однако все не так однозначно, как казалось на первый взгляд. Тот же источник добавляет, что сейчас с Луческу прощаться не собираются. По крайней мере, до декабря. Очевидно, вопрос в деньгах и компенсации за досрочное расторжение действующего до 2024 года контракта.

Напомним, под руководством Мирчи Динамо проиграло все 4 матча группового этапа Лиги Европы. В УПЛ "бело-синие" тоже не радуют результатами – 6 поединков и всего 9 зачетных баллов.

Завтра, 23 октября, Динамо проведет очередную встречу в украинском первенстве, соперником будет Ворскла.

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