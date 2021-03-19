Захисник Олександрії Роман Вантух, права на якого належать Динамо, може принести велику користь київському клубу після свого повернення.

Вантух точно повернеться в Динамо влітку цього року та може отримати шанс закріпитись у першій команді, повідомляє телеграм-канал Динамо Киев Inside.

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Зазначається, що гра захисника не залишилась непоміченною тренерським штабом киян. Навіть більше – "біло-сині" мають великі сподівання на солідні пропозиції стосовно Віталія Миколенка або Томаша Кендзьори влітку цього року. Вантух же може зіграти на обох флангах оборони, а у поточному сезоні провів 12 матчів у складі Олександрії, відзначившись 2 голами та асистом.

Нагадаємо, Роман – вихованець львівського футболу. Закінчив академію Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру у складі юнацької команди. За головну команду поки не зіграв жодного матчу. З лютого по грудень 2019 року виступав у оренді в Олімпіку. Минулий сезон провів в Олександрії – у 18 матчах забив один гол і віддав одну результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

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