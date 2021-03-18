Все більше гравців Динамо цікавлять представників італійської першості.

Скаути з Італії мали намір переглянути у дії Владислава Супрягу в матчі проти Вільяреала, проте нападник є далеко не єдиним гравцем "біло-синіх", який зацікавив апеннінців, інформує Динамоманія.

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Миколенко та Забарний, які також стали об'єктом інтересу італійців, стали єдиними гравцями зі списку інтересів, хто зіграв у матчі Ліги Європи. Окрім Супряги, скаути мали намір переглянути Дениса Попова, який пропустив зустріч через пошкодження.

Нагадаємо, Динамо в домашньому поєдинку поступилось Вільяреалу (0:2). Матч-відповідь відбудеться вже сьогодні, початок о 22:00.

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