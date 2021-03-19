Защитник Александрии Роман Вантух, права на которого принадлежат Динамо, может принести большую пользу киевскому клубу после своего возвращения.

Вантух точно вернется в Динамо летом этого года и может получить шанс закрепиться в первой команде, сообщает телеграмм канал Динамо Киев Inside.

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Отмечается, что игра защитника осталась незамеченной тренерским штабом киевлян. Более того – "бело-синие" имеют большие надежды на солидные предложения насчет Виталия Миколенко или Томаша Кендзеры летом этого года. Вантух же может сыграть на обоих флангах обороны, а в текущем сезоне провел 12 матчей в составе Александрии, отметившись 2 голами и ассистом.

Напомним, Роман – воспитанник львовского футбола. Окончил академию Динамо, где и начал профессиональную карьеру в составе юношеской команды. За главную команду пока не сыграл ни одного матча. С февраля по декабрь 2019 выступал в аренде в Олимпик. Прошлый сезон провел в Александрии – в 18 матчах забил один гол и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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