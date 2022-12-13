Журналіст Ігор Циганик поділився інсайдом щодо статусу трьох гравців киян, які формально перебувають в оренді – Франа Соля (Малага), Жерсона Родрігеса (Аль-Вахда) та Вітінью (Атлетіко Паранаенсе).

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"У мене таке враження, що деякі футболісти вже не на контрактах з Динамо. Здається, Соль і Жерсон вже не на контрактах. Щодо Вітінью мені не вдалося додзвонитися до Ігоря Суркіса. З'явилася інформація, що Динамо вже домовилося про продаж цього футболіста, але я офіційного підтвердження не маю. У Вітінью довготривалий контракт з Динамо, і влітку він повинен повернутися до Києва. Так мало би бути. Але цілком можливо, що там вже домовилися, і він залишиться в Бразилії", – резюмував Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, свого часу трансфери цих футболістів обійшлися Динамо недешево. За Жерсона віддали 2 млн євро, за Соля 3,5 млн, а Вітінью лише влітку 2021-го перейшов з Атлетіко Паранаенсе за 6 млн.

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