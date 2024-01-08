Досвідченого фахівця вперто сватали у Бешикташ, але роботу отримав Фернанду Сантуш. Турецькі ЗМІ все ж стверджують, що Луческу був не просто варіантом, а вів конкретні переговори. Видання Fotospor опублікувало список нібито висловлювань та вимог румуна, які стамбульському клубу здалися зневажливими.

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* Вони зробили Бешикташ невпізнанним. Я дивився матчі. Команда перебуває в скрутному становищі. Тільки я можу врятувати.

* Ніхто не знає Турецьку лігу краще за мене. Інший тренер не може цього розпізнати. Якщо ви запросите хлопця, який не знає лігу, то це ще більше заплутає ситуацію.

* Працюю, поки дозволяє здоров'я. Ми складемо мій контракт відповідним чином. Ви знаєте, які суми я отримував, працюючи у Туреччині та Україні. Ось чому ми говоримо про гроші.

* Я здійснюю трансфери, вибираю гравців. Ніхто не може втручатися у мою роботу під час трансферів. Я заробив Шахтарю мільйони доларів на продажі футболістів і можу зробити це в Бешикташі.

* Я вибираю собі помічників. Привезу як турецьких фахівців, так і закордонних.

Джерело стверджує, що саме після через ці пункти, озвучені під час переговорів, керівництво Бешикташа відмовилося від кандидатури Луческу. Фернанду Сантуш став уже четвертим головним тренером турків лишень за нинішній сезон.

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