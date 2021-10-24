"Складна гра з хорошим суперником. У Дніпра-1 був тиждень на підготовку до цього матчу, ми ж зіграли важкий поєдинок в Барселоні, після якого отримали порцію критики. Ми провели аналіз і розбір цієї гри. Повертатися після Ліги чемпіонів до внутрішнього чемпіонату – завжди складно. Тим більше ми зустрічалися сьогодні з однією з найкращих команд нашої першості. Тому матч був складним.

"Ти бачив Барселону проти Динамо?" – Луческу нагримав на арбітра під час матчу з СК Дніпро-1

У першому таймі була рівна гра, навіть з перевагою нашого суперника. Ми поспішали доставити м'яч у штрафну Дніпра-1, метушилися, що призводило до помилок і втрат м'яча. Суперник використовував наші втрати через хороший контроль м'яча. Вони не створювали небезпечних моментів біля наших воріт, але м'яч віддавали важко.

Після розмови в роздягальні в перерві і проведених замін картина на полі змінилася. Ми стали контролювати м'яч і змусили суперника грати так, як ми хочемо – щоб вони виходили в пресинг і бігали за м'ячем. Тим самим змогли звільнити зони за їхніми спинами, куди ми повинні були вриватися. Гра з нашого боку стала зовсім іншою.

В цілому ж я задоволений результатом і грою. Єдине, що мені не до кінця сподобалося, і я сказав про це гравцям, – професіональні футболісти, які виступають в Лізі чемпіонів, повинні догравати епізоди до кінця. Ми створили велику кількість небезпечних моментів біля чужих воріт, але реалізація була слабкою. Ми виходили три в один, чотири в два, і повинні були реалізовувати ці шанси і забивати голи, готуючись тим самим до матчів Ліги чемпіонів. Тому хотілося б від гравців більше концентрації і професіоналізму.

Якби випустив Сидорчука, Шапаренка та Гармаша зі стартових хвилин, чи міг рахунок бути на користь Динамо вже в першому таймі? У кожної гри своя історія. Я спочатку припускав, що ми будемо так грати, адже складно виходити на поле через два дні на третій. Тому я повинен був внести ці заміни. Це була моя програма, я так підготував цю гру. Ми взяли три важливі очки і з ентузіазмом готуємося до наступних матчів", – цитує Луческу сайт киян.

Динамо продовжує лідирувати в УПЛ, СК Дніпро-1 опустився на 5-ту сходинку.

Динамо дотисло СК Дніпро-1: два обличчя команди Луческу, шедевр Циганкова, Гармаш знову у вогні