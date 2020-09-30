Київський гранд запропонував 7 млн євро за боснійського нападника Ельвіра Кольїча з Універсітаті Крайови, стверджує Fanatik.

"Дайте гроші – куплю": Луческу тролить після виходу Динамо в ЛЧ та озвучив головну претензію до гравців

Румунський клуб вимагає за свого бомбардира більшу суму – 10 млн євро. Очікується, що Динамо зможе збільшити ставку після виходу в груповий етап Ліги чемпіонів. Якщо це відбудеться, то Кольїч стане найдорожчим продажем в історії Універсітаті Крайови, побивши рекорд Александру Мітріце (8 млн від Нью-Йорк Сіті). Джерело додає, що Луческу прагнув підписати боснійця ще в пітерський Зеніт, але тоді Ельвір отримав важку травму.

До слова, Кольїч забив 6 м'ячів у 5 поєдинках поточного чемпіонату Румунії та очолює перегони бомбардирів. Також в активі 25-річного нападника чотири матчі за збірну Боснії та Герцеговини, але без голів.

"Луческу змив кров'ю всі наші образи": Динамо бажають Реброва, Супряга віддав борг, "Ахметов луснув від заздрощів"