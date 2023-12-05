Ліон нещодавно попрощався з Фабіо Гроссо, який пропрацював в клубі трішки більше двох місяців. Це вже друга тренерська відставка у "ткачів" в сезоні 2023/24. Керівництво французької команди сподівається знайти досвідченого наставника, який би зміг подолати кризу, в якій опинився клуб.

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Мірча Луческу після відходу з київського Динамо перебуває без роботи, але ще не готовий завершити кар'єру тренера. Румунський фахівець підшукує для себе серйозний проєкт. Згідно з інформацією Digisport, Луческу розпочав перемовини з Ліоном. Керівництво "ткачів" має ухвалити остаточне рішення щодо нового наставника після матчу з Марселем (6 грудня).

Ліон після 14 турів чемпіонату Франції перебуває на останньому місці в турнірній таблиці Ліги 1. В поточному сезоні команда спромоглася виграти лише один матч. "Ткачі" мають у своєму активі лише сім балів. Від зони плей-офф їх відділяє п'ять очок.

Раніше повідомлялось, що на посаду тренера Ліон також розглядає кандидатури Бруно Женезіо, Хорхе Сампаолі та Ігора Тудора.

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