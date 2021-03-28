За мотивами товариського матчу між Динамо Київ та однойменною командою з Бухареста Луческу отримав два подарунки: вимпел від клубу та картину від фанатів румунів.

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На полотні зображений Мірча, емблеми двох Динамо та імена 15 тисяч вболівальників, які допомогли врятувати бухарестський колектив. "Із задоволенням приймаю цей подарунок, але хочу віддати його Динамо Бухарест, щоб він був розміщений в одному із залів стадіону. Я пам'ятаю цю фотографію. Я був вимогливим тренером. Це видно по моєму зображенню", – цитує Луческу Digisport.

Нагадаємо, кияни впевнено переграли Динамо Бухарест (3:0). Поєдинок під час паузи на матчі збірних був організований для фінансової допомоги румунському клубу.

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