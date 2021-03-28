"В Італії Луческу залишив свій слід, там його поважають. У Туреччині він – султан, в Україні став царем, а тепер його серце повернулося до першої любові – Динамо Бухарест. Щоб підняти клуб з попелу, змучений, розграбований, слабкий і вражений долею.

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Після обміну вимпелами на початку матчу ніхто ніколи не зупиняється, щоб розглянути малюнки на шматку шовку. Але цього разу було інакше. Луческу сидів на лавці запасних і розглядав емблему клубу, який сформував і подарував його світу.

Кияни, не впустіть Луческу. Одного разу ми припустилися цієї помилки, коли вирішили, що він занадто багато працює на благо команди суперника. Ми хотіли, щоб він був тільки з нами, заздрили і злилися. Довелося визнати, що Луческу належить футболу, а не тільки Динамо Бухарест. На вечері після матчу ми подарували Луческу картину, на якій зображений Мірча в оточенні імен 15 тисяч уболівальників, які допомогли врятувати Динамо Бухарест.

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Чекаємо тебе вдома, Мірчо. Не сьогодні або завтра, тому що у тебе ще є справи. Але з післязавтра приходь в будь-який день. За те, що зробив Луческу, варто було б купити всі віртуальні квитки на спаринг з київським Динамо", – йдеться у зверненні ультрас Динамо Бухарест на Facebook.

До слова, київське Динамо розбило Динамо Бухарест (3:0) у товариському матчі, який був організований для фінансової допомоги румунському клубу.

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