По мотивам товарищеского матча между Динамо Киев и одноименной командой из Бухареста Луческу получил два подарка: вымпел от клуба и картину от фанатов румын.

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На полотне изображен Мирча, эмблемы двух Динамо и имена 15 тысяч болельщиков, которые помогли спасти бухарестский коллектив. "С удовольствием принимаю этот подарок, но хочу отдать его Динамо Бухарест, чтобы он был размещен в одном из залов стадиона. Я помню эту фотографию. Я был требовательным тренером. Это видно по моему изображению", – цитирует Луческу Digisport.

Напомним, киевляне уверенно переиграли Динамо Бухарест (3:0). Поединок во время паузы на матчи сборных был организован для финансовой помощи румынскому клубу.

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