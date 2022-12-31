"Рівень УПЛ сильно впав! Багато команд зникли. Тільки зараз вони починають повертатися. Дніпро це зробив, повертається Металіст, який незабаром вийде до найвищого дивізіону. Люди, що пішли з футболу, повертаються.

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Тоді вони здалися, бо побачили, що Шахтар дуже легко все виграє. Але зараз люди із можливостями повертаються! Наступного року буде максимально збалансований чемпіонат. За останні п'ять років з'явилися інші команди, але вони не на рівні із попередніми", – цитує Луческу Gazeta Sporturilor.

Після 18-ти турів УПЛ Динамо розташувалось на другій сходинці, відстаючи від Шахтаря на два очки.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ