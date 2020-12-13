У таборі киян очікують на підсилення після втрати очок із Колосом (2:2).

Після поєдинку 13-го туру УПЛ Динамо – Колос (2:2) наставник киян Мірча Луческу зустрівся з президентом клубу Ігорем Суркісом, повідомляє Динамо Київ Inside.

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За підсумками діалогу, сторони вирішили, що команда "біло-синіх" потребує підсилення, на яке можна очікувати вже під час зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, після 13-ти турів УПЛ динамівці лідирують, відірвавшись від Шахтаря на 4 очки, але у "гірників" ще є гра у запасі. У груповому етапі Ліги чемпіонів кияни посіли третю сходинку і гарантували собі місце у плей-офф Ліги Європи.

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