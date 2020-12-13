Луческу обсудил с Суркисом зимние трансферы Динамо
В лагере киевлян ожидают усиления после потери очков с Колосом (2:2).
После поединка 13-го тура УПЛ Динамо – Колос (2:2) наставник киевлян Мирча Луческу встретился с президентом клуба Игорем Суркисом, сообщает Динамо Киев Inside.
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По итогам диалога, стороны решили, что команда "бело-синих" нуждается в усилении, на которое можно ожидать уже во время зимнего трансферного окна.
Напомним, после 13-ти туров УПЛ динамовцы лидируют, оторвавшись от Шахтера на 4 очка, но у "горняков" еще есть игра в запасе. В групповом этапе Лиги чемпионов киевляне заняли третье место и гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы.
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